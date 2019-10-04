Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı'na hakarete gözaltı
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Cumhurbaşkanı'na hakarete gözaltı

8 dakika önce

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı'na hakarete gözaltı, System.String[]

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen T.D. (64), Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve emekli memur olduğu öğrenilen T.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:08 Kaynak: İHA
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