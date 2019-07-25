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Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanan avukat tutuklandı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Facebook sayfasından hakaret ettiği gerekçesiyle sevk edildiği adliyede, mahkeme tarafından adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılan CHP üyesi avukat Mehmet Demirlek, savcının yaptığı itiraz üzerine aynı gün...

Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanan avukat tutuklandı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Facebook sayfasından hakaret ettiği gerekçesiyle sevk edildiği adliyede, mahkeme tarafından adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılan CHP üyesi avukat Mehmet Demirlek, savcının yaptığı itiraz üzerine aynı gün yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.
AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Facebook sayfasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a haraket içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle avukat Mehmet Demirlek hakkında dün Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, avukat Demirlek'i ifade vermeye davet etti. Avukat Demirlek de saat 17.00 sıralarında Turgutlu Adliyesi'ne gelip, nöbetçi savcıya ifade verdi. Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Demirlek, adli kontrol şartı getirilerek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Avukat Mehmet Demirlek, serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından, "Savcılık hakkımda tutuklama istedi, mahkemece serbest kaldım. Tutuklama için gerekli koşullar yok. Tutuklansaydım da hakime teşekkür ederdim. Aklımdan asla saygısızlık yapmak geçmedi. Hazırlamıştım kendimi. Cezaevi korkum yok, bilakis uzun zamandır okuyamıyordum biraz kitap okuma fırsatı bulurdum. Dostlara selam olsun" paylaşımında bulundu. Gece yarısı ise paylaşımı yaptığı Facebook hesabını kapattı.
Savcılık, avukat Demirlek'in serbest bırakılmasına bir üst mahkemede itiraz etti. Bunun üzerine aynı gece evinde gözaltına alınan Mehmet Demirlek, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
CHP, DİSİPLİN KURULUNA SEVK ETTİ
Öte yandan, CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı, son yerel seçimlerde Turgutlu'da görevlendirdikleri 6 avukattan biri olan Demirlek'i 'devlet büyüğüne hakarette bulunduğu' gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk ettiklerini açıkladı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Facebook, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:21 Kaynak: DHA
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