Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

Bodrum'da bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bodrum'da bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşamını sürdüren M.S. isimli şahsın, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şüphelinin Gündoğan Mahallesi'nde bir otelde çalıştığı tespit edildi. Bugün çalıştığı otelde ekiplerce gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan şahıs, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. (İHA)

Son Dakika

İsveçli bilim insanlarına göre koronavirüsü en çok yayan şarkı: Happy Birthday

Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü

Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Toplu taşımada 'ayakta yolcu' kısıtlaması nasıl uygulanacak? Merak edilen soru son genelgeyle yanıt buldu

Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti

RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı

FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti

Fidye için kaçırılan İranlı iş adamı yaşadığı işkenceyi anlattı: Dayaktan bayılmamam için şekerli su içirdiler

Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada

Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor

Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu

Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor

Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk

Tekirdağ'da sergilenen 141 kiloluk dev orkinosu görenler gözlerine inanamadı