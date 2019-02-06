Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Tutuklandı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde A.Y., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek ve terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Tutuklandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde A.Y., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek ve terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Sibel Suçlar Dairesi Başkanlığı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan A.Y.'nin  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiğini  ve terör propagandası yaptığını belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'ne konunun bildirilmesi üzerine A.Y.'yi evinde gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:16 Kaynak: DHA

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