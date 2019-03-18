Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Tutuklandı
29 dakika önce
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, Süleyman Uzel (59), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
DENİZLİ'nin Buldan
ilçesinde, Süleyman Uzel (59), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yeni Mahalle
'de yaşayan, tekstil ürünleri pazarlamacısı Süleyman Uzel hakkında, Facebook
'taki paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği gerekçesiyle Buldan Cumhuriyet Savcılığı
'na suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzel'in sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını delil olarak topladı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de soruşturma kapsamında, 16 Mart'ta, Uzel'i evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Uzel, çıkarıldığı mahkemece 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:23 Kaynak: DHA
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