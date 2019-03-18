Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Tutuklandı

29 dakika önce

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, Süleyman Uzel (59), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Tutuklandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, Süleyman Uzel (59), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Yeni Mahalle'de yaşayan, tekstil ürünleri pazarlamacısı Süleyman Uzel hakkında, Facebook'taki paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Buldan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet üzerine Denizli  Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzel'in sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını delil olarak topladı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de soruşturma kapsamında, 16 Mart'ta, Uzel'i evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Uzel, çıkarıldığı mahkemece 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:23 Kaynak: DHA

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