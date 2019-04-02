Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı'na ve Dışişleri Bakanı'na Hakaret İddiası

Cumhurbaşkanı'na ve Dışişleri Bakanı'na Hakaret İddiası

18 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhurbaşkanı'na ve Dışişleri Bakanı'na Hakaret İddiası, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir tekstil fabrikasında çalışan İ.D, işçi servisinde, Çavuşoğlu'nun ilçeye yaptığı ziyaret nedeniyle yolların trafiğe kapatılmasını protesto ettiği sırada araçtaki Z.İ, K.T. ve R.Y. ile tartışmaya başladı.

Bunun üzerine iddiaya göre İ.D, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşolu'na hareket etti. Söz konusu 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek İ.D. hakkında şikayette bulundu.

Gözaltına alınan İ.D, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:32 Kaynak: AA

Tekirdağ, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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