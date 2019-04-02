Cumhurbaşkanı'na ve Dışişleri Bakanı'na Hakaret İddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir tekstil fabrikasında çalışan İ.D, işçi servisinde, Çavuşoğlu'nun ilçeye yaptığı ziyaret nedeniyle yolların trafiğe kapatılmasını protesto ettiği sırada araçtaki Z.İ, K.T. ve R.Y. ile tartışmaya başladı.



Bunun üzerine iddiaya göre İ.D, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşolu'na hareket etti. Söz konusu 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek İ.D. hakkında şikayette bulundu.



Gözaltına alınan İ.D, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

TRT Müzik Sunucusu Züleyha Ortak, Seçim Sonrası İsyan Etti: İnin Erdoğan'ın Sırtından

Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti

Son Dakika! MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi

Son Dakika! AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri