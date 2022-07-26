Cumhurbaşkanı'ndan açıklama! Togg kaç para olacak?

Geçtiğimiz ayın sonlarında elektrikli otomobillere gelen vergi düzenlemesi ile ilgili özel haberimizi paylaştık. Hatta bu düzenlemenin Togg ile direkt olarak bağlantılı olabileceğine de dikkat çektik. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu durumu doğruladı. Peki Togg kaç para olacak?

Vergi düzenlemesi Togg'u hedef aldı!

Togg, 2 yıldır tesislerin inşası ve kurulumu ile uğraşıyor. Şu anda boya ve gövde tesisleri tamamlanmış durumda. Ayrıca 1.6 kilometrelik içerisinde çeşitli engebelerin bulunduğu test parkuru da tamamlandı. Montaj tesisinde ise yüzde 98 oranına kadar gelindiği belirtiliyor. Bu doğrultuda bir aksama yaşanmadığı takdirde bu yılın son çeyreğinde seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz ay ise elektrikli otomobiller için yeni bir vergi düzenlemesi getirildi. Buna göre, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve Özel Tüketim Vergisi matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobiller için yeni vergi oranı yüzde 10, diğerleri için yüzde 40 oldu.

Togg müjdeyi verdi! Geri sayım başladı

Ayrıca motor gücü 160 kW'ı geçen, yani biraz daha performans ve lüks sınıfı hedef alan araçların, Özel Tüketim Vergisi matrahı 750 bin TL'yi aşmıyor ise yüzde 50, bu miktarı aşıyor ise de yüzde 60'lık bir ÖTV uygulanmasına karar verildi.

Eski ÖTV matrah oranları ise şu şekilde:

85 kW'ı aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 10

85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlar: Yüzde 25

120 kW üzeri elektrikli araçlar: Yüzde 60

Togg kaç para olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde TRT'de katıldığı programda gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Burada Togg'un fiyatı veya uygulanacak vergi konusunda bir teşvik olup olmayacağı hakkında da bir soru geldi.

Erdoğan ise cevap olarak motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranını yüzde 10'a düşürerek Togg'da dahil birçok elektrikli otomobil için teşvik sunulduğunu söyledi.

Togg'un satışa sunacağı ilk SUV modelinin ise 150 kW ve 300 kW şeklinde arkadan itişli ve dört çeker olacak şekilde 2 farklı motor seçeneği bulunacak. Bu durumda Togg'un 150 kW'lık modeli ÖTV'siz şekilde 700 bin TL'nin altında bir fiyata sahip olacak.

Bu fiyata ise önce yüzde 10 ÖTV, ardından yüzde 18 KDV uygulanacak. Dolayısıyla maksimum fiyatı 908 bin TL olacak. Tabii Togg bu aracı 700 bin TL'nin çok daha altında bir fiyata da mal edebilir. Diğer dört çeker versiyona baktığımızda ise 750 bin TL'nin altında ise yüzde 50, üzerinde ise yüzde 60 oranında ÖTV uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un dört çeker versiyonu üzerine bir açıklama yapmadı. Fakat tıpkı ilk modelde olduğu gibi bu motor seçeneği de düşünülerek 750 bin TL gibi bir ücret belirlendiyse, en yüksek 1 milyon 327 bin 500 TL olacaktır. Tabii 750 bin TL'nin üzerinde olursa bir tepe fiyat sınırı olmayacaktır.

Not: Yukarıda belirttiğimiz fiyatlar, yeni düzenlemede belirtilen en yüksek meblağlara göre hesaplandı.

Togg C-SUV özellikleri