Cumhurbaşkanı'ndan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı'ndan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum!

20.05.2022 12:36
Cumhurbaşkanı'ndan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı bir program sırasında kripto para üzerine yöneltilen soruya yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün katıldığı Gençlerle Kütüphane Söyleşileri programında gelen soruları yanıtladı. Yöneltilen bir kripto para sorusuna ise Cumhurbaşkanı tarafından verilen yanıt gündem oldu.

Cumhurbaşkanı kripto para hakkında konuştu!

Geçtiğimiz ay içerisinde ülkemizde kripto para ve blockchain konularında bazı adımlar atıldı. Örneğin NFT'nin artık Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olacağı söylendi. Buna ek olarak konuyla ilgili çalışmalarda bulunan kişilere bazı desteklerde bulunulacağı belirtildi.

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Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri programında kripto para ve Elon Musk üzerine gelen soruya şu sözlerle cevap verdi:

Elon Musk ile yaptığımız görüşme uzaya göndereceğimiz uzay aracı ile ilgili konuydu. Müşterek hareket edebileceğimizi konuştuk. Kripto para konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum. Birini zengin birini fakir yapacak araçlarla adım atmanın doğru olmadığına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı'ndan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum!

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Kaynak: Shiftdelete

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Elon Musk, Kripto, Güncel, Son Dakika

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