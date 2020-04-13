Cumhurbaşkanı'ndan Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman Uygulanacak?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu için alınan 31 ildeki sokağa çıkma yasağı da bu tedbirlerden biridir. İlk saatlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbiri alacağız" dedi. Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:



"45 gün içinde Yeşilköy ve Sancaktepe'de biner yataklı hastane kuracağımızı ifade etmiştik. Hadımköy'de de 100, Derince'de de 200 yataklı hastane kuruyoruz. Toplam yatak sayısı 2 binden fazla olan Başakşehir hastanemizi de hizmete açıyoruz. Bu hastanemizin yoğun bakım yatağı sayısı 456'dır.



Salgının kontrol altına alınması noktasında da önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Dünya sıralamasında test sayısında en başlarda yer alıyoruz. 34 bin 456'ya ulaşırken toplam test sayısında 450 binin üzerine çıktık. Test sayısında hamdolsun yükseliyor. Taburcu olan hasta sayımız da 5 bine yaklaştı. Türkiye, salgını çabuk kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor, ülkemiz örnek gösteriliyor."



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