Cumhurbaşkanı'ndan TOKİ'ye Atama
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'na atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'na atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan kararda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Bulut
atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer başkan yardımcısı Ömer Bulut atanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:42 Kaynak: İHA
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