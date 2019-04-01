Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı'ndan TOKİ'ye Atama

Cumhurbaşkanı'ndan TOKİ'ye Atama

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'na atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı'ndan TOKİ'ye Atama, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'na atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Bulut atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer başkan yardımcısı Ömer Bulut atanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:42 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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