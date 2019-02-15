Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı'nın Bursa Mitinginde Yerli ve Milli Koruma Çemberi

Cumhurbaşkanı'nın Bursa Mitinginde Yerli ve Milli Koruma Çemberi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri milli ve yerli savunma sanayisinin öncüsü Aselsan'ın İHA'lara karşı geliştirdiği İhasavar silahı ile koruma çemberi oluşturdu.

Cumhurbaşkanı'nın Bursa Mitinginde Yerli ve Milli Koruma Çemberi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri milli ve yerli savunma sanayisinin öncüsü Aselsan'ın İHA'lara karşı geliştirdiği İhasavar silahı ile koruma çemberi oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitingine Aselsan'ın Dronelere karşı geliştirdiği İhasavar silahı damga vurdu. Jandarma ekipleri tarafından mitingin yapıldığı alan çevresine konuşlandırılan silahlar havada drone aradı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa programı boyunca polis ve jandarma tarafından alınan tedbirler tam not aldı. Cumhurbaşkanı'nın Ulucami programı sırasında da etrafta yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri cami içinde ve etrafında adeta kuş uçurmadı. Trafik ekipleri tarafından günler öncesinden belirlenen geçiş güzergahları üzerinde alınan tedbirler sayesinde de hiç bir aksilik yaşanmazken bazı yerlerde trafikte kısa süreli beklemeler yaşandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:51 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Bursa, Güncel
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