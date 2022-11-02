Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafıyla hakaret içerikli paylaşım yapan Enes Kanter'e 4 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafıyla hakaret içerikli paylaşım yapan Enes Kanter'e 4 yıla kadar hapis talebi

02.11.2022 10:58
Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafıyla hakaret içerikli paylaşım yapan Enes Kanter'e 4 yıla kadar hapis talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu fotoğrafın üzerine basarak videosunu sosyal medyadan paylaşan Enes Kanter hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu fotoğrafın üzerine basarak videosunu sosyal medyadan paylaşan Enes Kanter hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kanter'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Paylaşımın ihbar edildiği kaydedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu fotoğrafın üzerine basarak, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Enes Kanter hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Enes Kanter'in 28 Mayıs 2022'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait istanbulcbs@adalet.gov.tr kurumsal e-posta adresine ihbar edildiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede yer alan görüntü izleme tutanağına göre, şüpheli Kanter'in video paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu, fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözlerini kapatacak şekilde 'zulmü ayakla ezmek' anlamına gelen '#STEPONTYRANNY' yazısının yazılı olduğu, bu fotoğrafın bulunduğu dövizi elinde tutan şüpheli Enes Kanter'in ise dövizi Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı üstte kalacak şekilde yere bıraktığı ve üzerine basıp ayaklarını sildikten sonra görüntüden çıktığı kaydedildi.

Yakalama kararı çıkarıldı

Şüpheli Enes Kanter hakkında birçok yakalama kararı bulunduğunun da belirtildiği iddianamede, şüphelinin Amerika Birleşik Devleti'nde yaşadığının belirlendiği ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Eylemin açıkça Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığına saldırı olduğu belirtildi

İddianamede, şüpheli Enes Kanter'in eyleminin açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle ise aleniyet unsurunun bulunduğu kaydedildi.

4 yıl 8 aya kadar hapis talep edildi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Enes Kanter'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bizzat aradı! Togg siparişi veren ilk devlet başkanı Aliyev oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bizzat aradı! Togg siparişi veren ilk devlet başkanı Aliyev oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi: CHP'nin helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi: CHP'nin helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tahıl koridorunun yeniden açılması) Onu önce Biden'a anlatacağım ondan sonra size' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tahıl koridorunun yeniden açılması) Onu önce Biden'a anlatacağım ondan sonra size'

Recep Tayyip Erdoğan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafıyla hakaret içerikli paylaşım yapan Enes Kanter'e 4 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bizzat aradı! Togg siparişi veren ilk devlet başkanı Aliyev oldu
14:27 Acun Ilıcalı sır gibi sakladığı abisi görenleri şaşırttı: Benzerliğin bu kadarı
14:04 Erkek kuaförüne dalan pitbull dehşeti yaşattı! 1 vatandaş yaralandı
14:01 "Putin'i nasıl ikna ettiniz?" sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt: Önce Biden'a sonra size anlatacağım
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi: CHP'nin helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir
13:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması hakkında güzel haberi verdi: Sevkiyat bugünden itibaren aynen devam edecek
12:57 Uzun zamandır bekleniyordu! Artık WhatsApp'dan ekran görüntüsü alınamayacak
12:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına sert tepki gösterdi: Vicdansıza bak ya, bu ne akıl, sen kendinde misin?
12:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği esnada hareketlenen salonu böyle susturdu
08:35 Dilan Çıtak'tan düğün itirafı: Bazı dostlarıma çok kırgınım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2022 14:48:48. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafıyla hakaret içerikli paylaşım yapan Enes Kanter'e 4 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement