Cumhurbaşkanı'nın Giresun programında vatandaş otobüse çıkarak yardım istedi - Son Dakika

Giresun'da geçtiğimiz senenin Ağustos ayında meydana gelen sel felaketi nedeniyle çok sayıdaki dükkan ve ev de hasar gördü. Felaketin ardından hemen bölgeye intikal eden Bakanlar Murat Kurum ve Süleyman Soylu, vatandaşlara gereken yardımın yapılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda başlatılan konut ve dükkan projesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Dereli- Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

TÖRENE DAMGA VURAN ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek tek sahneye davet edilen vatandaşlara ev ve dükkanlarının anahtarlarını teslim etti. Bu sırada otobüse çıkan Aydın Akar isimli bir vatandaş teşekkür ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu. Akar, talebini iletirken eşinin kanser, kendisinin ise KOAH hastası olduğunu belirtti.

BAKANLARA TALİMAT

Vatandaşı dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a talimat verdi. Bu sırada bakanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dikkatle dinlediği görüldü.