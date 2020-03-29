Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla belediyelere salgınla mücadelede kaynak sağlandı. Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinden borçlarına karşılık yapılan kesinti, 3 ay boyunca yapılmayacak.

3 MİLYAR TL KAYNAK OLUŞACAK

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu kesintinin yapılmamasıyla belediyeler 3 milyar TL tutarında kaynak imkanı kazanacak. Karar Resmi Gazete'de şu ifadelerle yer aldı: "Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların yürürlüğe konulmasına 5779 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince karar verilmiştir."

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi

Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu

Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız

Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak

Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?

Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?

Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti