Cumhurbaşkanı'nın mal varlıklarına bakan SGK çalışanlarına beraat - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kişisel verilerini sorguladıkları iddiasıyla yargılanan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanı 20 sanık, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kişisel verilerini sistem üzerinden sorguladıkları iddiasıyla çoğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı 20 sanığın 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bir kısım sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay tarihinde sanıkların Sosyal Güvenlik Kurumu'nda memur olarak çalıştıklarını, memur olmaları sebebiyle sisteme erişim izin ve yetkilerinin bulunduğunu, sanıkların isim ve soy isimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kişisel bilgilerine ekrandan baktıklarını, sanıklar hakkında yapılan yargılama ve toplanan deliller neticesinde sanıkların kişisel meraklarını gidermek için sırf ekrandan kayda bakmış olmalarının atılı suçun maddi ve manevi unsurunu oluşturmadığı belirtti. Bilgilerin başka bir kimseyle paylaşılmadığını belirten duruşma savcısı, ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini talep etti. Savcılığın esas hakkındaki görüşüne karşı savunma yapan sanıklar, mütalaaya katıldıklarını ve beraatlarına karar verilmesini talep ettiklerini söyledi. Davayı karara bağlanan mahkeme, deliller doğrultusunda, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 'suçtan zarar gören', çoğu SGK çalışanı 20 kişi ise 'şüpheli' olarak yer almıştı. İddianamede, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Terfi Başkanlığı'nın emriyle görevlendirilen kurum müfettişlerince yapılan incelemeler sonunda bir kısım kurum çalışanları ve kurum sistemine giriş yetkisi verilen başka kurum çalışanı kişilerin 'Kimlik paylaşımı sistemini' amacı dışında kullanarak üst düzey devlet görevlilerinin kişisel verilerini sorguladıklarının tespit edildiği vurgulanmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 19 şüphelinin 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, bir şüphelinin ise zincirleme olarak 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 3 yıl 9 aydan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL