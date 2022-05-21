Cumhurbaşkanı'nın raket tutuşu NFT dünyasında!

Son yıllarda kripto para dünyasının popüler hale gelmesiyle blockchain ve NFT gibi terimlerde sık kullanılır hale geldi. Öyle ki büyük şirketler, hala tartışmalı olan bu alanda önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Öte yandan bu alan, ülkemizde de yakından takip ediliyor. Son olarak bu akıma Cumhurbaşkanı'nın raket tutuşu konu oldu.

Raket tutuşu NFT'si Cumhurbaşkanı'na hediye edildi

Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelerek masa tenisi oynamıştı. Oyun esnasında Cumhurbaşkanı'nın raket tutuşu, dikkatleri çekmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

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Son dönemde popüler hale gelen NFT dünyası, ülkemizde de büyük karşılık bulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, çok konuşulan raket tutuşunun NFT'ye dönüştürüldüğünü ve Cumhurbaşkanı'na hediye edildiğini belirtti.

Öte yandan paylaşımda NFT'nin de Türkçe karşılığı kullanıldı. Öyle ki geçtiğimiz günlerde son zamanlarda dudak uçuklatan rakamlara satılmasıyla gündeme gelen NFT'lerin dilimizdeki karşılığı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT'nin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendiğini duyurmuştu.

Peki sizin NFT dünyası hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Türkçe karşılığını nasıl buldunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.