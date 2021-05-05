Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği çiftçi: "Karşımızdaki Cumhurbaşkanımız değil de abimiz, babamız gibiydi" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği çiftçi: "Karşımızdaki Cumhurbaşkanımız değil de abimiz, babamız gibiydi"

05.05.2021 16:05
Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği çiftçi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte iftarda misafir olduğu Bekir Dikmen, "Ortam çok samimiydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte iftarda misafir olduğu Bekir Dikmen, "Ortam çok samimiydi. Karşımızdaki Cumhurbaşkanımız değil de abimiz, babamız gibiydi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Ankara'nın Ayaş ilçesinde çiftçi Bekir Dikmen'in evine iftarda misafir olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Dikmen ve ailesi ile sohbet edip iftar yapmıştı. 51 yaşındaki Bekir Dikmen, haberi ilk aldıklarında çok heyecanlandıklarını dile getirerek, "Çok heyecanlandık başta. Ama ondan da önce biz böyle bir şey beklemiyorduk. En başta Tarım ve Orman Bakanlığından danışmanı ziyarete gelecek denildi. Daha sonrasında Tarım ve Orman Bakanı gelecek denildi. Bir iki saat sonra Cumhurbaşkanımız gelecek denildi. Çok heyecanlandık biz ondan sonra. Akşam da iftara 15-20 dakika kala Cumhurbaşkanımız geldi" dedi.

Dikmen, iftar sofrasında Erdoğan'a Ayaş'ın yöresel yemeklerini hazırlayıp ikram ettiklerini aktardı. İftardan sonra sohbet esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayvancılıktan memnun olup olmadıkları ile ilgili sorular sorduğunu ifade eden 3 çocuk babası çiftçi Dikmen, "Biz de memnunuz dedik. 2007'de devlet destekli bin 250 tane köyümüze küçükbaş verilmişti. Ondan memnun kalındı, ödemelerimiz düzgünce yapıldı. Arkasından 2011'de 180 tane büyükbaş verildi. Memnun olduğumuzu ilettik. Verilen desteklerden, buzağı ve süt desteklerimiz olsun. Sadece süt desteklerimiz biraz düşük, onlara biraz zam yapıverin dedik. Böyle konuşmalarımız oldu. Herhangi bir serzenişimiz olmadı" dedi.

Çok mütevazı bir şekilde konuşmalarına devam ettiklerini belirten Dikmen, "Bir buçuk saat görüşmemiz oldu, sanki 5 dakika gibiydi. Ortam çok samimiydi. Karşımızdaki Cumhurbaşkanımız değil de abimiz, babamız gibiydi" diye konuştu.

12 yaşından beri çiftçilik yaptığını ve askerliğini yaptıktan sonra büyükbaş hayvancılığa başladıklarını anlatan Dikmen, "2011'de dediğim gibi devlet destekleri sayesinde bu hayvanlarımızın sayısını 30-35'e kadar çıkardık. Öyle yuvarlandık geldik" dedi.

Muhammet Fikret Dikmen, Doğancan Dikmen ve Havva Kesik adında üç çocuğu ve iki torunu olduğunu anlatan Dikmen, çiftçilik mesleğini çocuklarına veya torunu Metehan Kesik'e devretmek isteyip istemediği sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Şimdiki nesil bu mesleğe soğuk. Ama isterim tabii ki. Eşimle ben bu işi 50 yaşımıza kadar getirdik. Oğlumdan olan torunum var. O çok meraklı ama yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. 5 yaşında çocuk, ona şimdiden bir şey demek biraz zor."

50 yaşındaki eşi İmran Dikmen ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Pakdemirli'ye hazırladığı sofrada Ayaş güveci, köy tavuğu, sarma, tarhana çorbası ve tatlı olarak Ayaş höşmerimi ikram ettiklerini kaydetti.

Çiftçi Dikmen ailesinin ayrıca evlerinin bahçesinde domates serası da bulunuyor. - ANKARA

Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği çiftçi: Karşımızdaki Cumhurbaşkanımız değil de abimiz, babamız gibiydi
Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği çiftçi: Karşımızdaki Cumhurbaşkanımız değil de abimiz, babamız gibiydi
Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği çiftçi: Karşımızdaki Cumhurbaşkanımız değil de abimiz, babamız gibiydi
Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği çiftçi: Karşımızdaki Cumhurbaşkanımız değil de abimiz, babamız gibiydi
Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği çiftçi: Karşımızdaki Cumhurbaşkanımız değil de abimiz, babamız gibiydi
Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği çiftçi: Karşımızdaki Cumhurbaşkanımız değil de abimiz, babamız gibiydi

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, cumhurbaşkanı, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği çiftçi: 'Karşımızdaki Cumhurbaşkanımız değil de abimiz, babamız gibiydi' - Son Dakika


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