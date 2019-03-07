Cumhurbaşkanı Oktay: "S-400 ile Alakalı İlk Teslimatı Temmuzda Almayı Düşünüyoruz."
4 dakika önce
Cumhurbaşkanı Oktay: "S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz.
Cumhurbaşkanı Oktay: "S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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