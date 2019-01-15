Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Ordu'da İlçe Başkan Adaylarını Açıklayacak

Cumhurbaşkanı Ordu'da İlçe Başkan Adaylarını Açıklayacak

27 dakika önce

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak'ta Ordu'ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ordu'da İlçe Başkan Adaylarını Açıklayacak, System.String[]
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak'ta Ordu'ya gelecek.

19 Ocak Cumartesi günü Ordu'ya gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında değişiklik yaşandı. 20 Ocak Pazar günü Ordu'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, karşılama hazırlıklarının başladığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'ya 21'inci gelişi olacağını hatırlattı. Tomakin, "Cumhurbaşkanımızın Ordu'ya gelişi bizler için ilk defa geliyormuş gibi ayrı bir heyecan, ayrı bir coşkudur. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızın tanıtımında inanıyoruz ki, halkımız 21'inci kez Ordu'ya teşrif edecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla karşılayacak ve bağrına basacaktır" ifadelerine yer verdi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:47 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ordu, Politika
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