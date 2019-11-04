Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan'dan Anadolu Üniversitesi standına...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan'dan Anadolu Üniversitesi standına...

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan'dan Anadolu Üniversitesi standına...

7 saat önce

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın dördüncü gününde Anadolu Üniversitesi standını Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan'dan Anadolu Üniversitesi standına..., System.String[]

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın dördüncü gününde Anadolu Üniversitesi standını Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan ziyaret etti.


Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM), Açıköğretim Sistemi, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ANASAM) çalışmalarıyla yakından ilgilenen Büyükelçi Doğan, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan BAUM'un Blockchain çalışmaları, SODİGEM tarafından hazırlanan "Dijital Bir Terör Örgütü Olarak FETÖ", "FETÖ Mensuplarının Barış Pınarı Harekatı Paylaşımları" ve "Tehlikeli Dijital Oyunlar" çalışmaları hakkında bilgi aldı. Doç. Dr. Hasan Doğan, SODİGEM ve ANASAM'ın çalışmalarının Türkiye için stratejik açıdan önemli olan konulara dönük bilimsel çalışmalar olduğunu ve bu alandaki bir boşluğu doldurduğunu ifade ederek, Anadolu Üniversitesini tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Cumhurbaşkanı, Hasan Doğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
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