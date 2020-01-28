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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan İdlib'deki göç dalgasına ilişkin, "Çadır değil briket barınma yerlerine...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan İdlib'deki göç dalgasına ilişkin, "Çadır değil briket barınma yerlerine yerleştireceğiz" dedi. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:28 Kaynak: İHA
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