Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan İdlib'deki göç dalgasına ilişkin, "Çadır değil briket barınma yerlerine... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan İdlib'deki göç dalgasına ilişkin, 'Çadır değil briket barınma yerlerine... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan İdlib'deki göç dalgasına ilişkin, "Çadır değil briket barınma yerlerine...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan İdlib'deki göç dalgasına ilişkin, "Çadır değil briket barınma yerlerine yerleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan İdlib'deki göç dalgasına ilişkin,

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan İdlib'deki göç dalgasına ilişkin, "Çadır değil briket barınma yerlerine yerleştireceğiz" dedi. - DAKAR

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:28 Kaynak: İHA
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