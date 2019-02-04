Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 14 Şubat'ta Rusya Soçi'ye Ziyaret Gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 14 Şubat'ta Rusya Soçi'ye Ziyaret Gerçekleştirecek.

2 saat önce

IHAAW115935-SIY/04-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 14 Şubat'ta Rusya Soçi'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 14 Şubat'ta Rusya Soçi'ye Ziyaret Gerçekleştirecek., System.String[]
IHAAW115935-SIY/04-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 14 Şubat'ta Rusya Soçi'ye ziyaret gerçekleştirecek. 04.02.2019 11: 59: 35 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:05 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Soçi, 14 Şubat, Politika
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