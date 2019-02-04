Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 14 Şubat'ta Rusya Soçi'ye Ziyaret Gerçekleştirecek.
2 saat önce
IHAAW115935-SIY/04-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 14 Şubat'ta Rusya Soçi'ye ziyaret gerçekleştirecek.
IHAAW115935-SIY/04-02-2019
- Cumhurbaşkanı
Recep Tayip Erdoğan, 14 Şubat
'ta Rusya Soçi
'ye ziyaret gerçekleştirecek. 04.02.2019 11: 59: 35 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:05 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu
Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok
Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu