Malezya Kraliçesi Iskandariah: "Kapadokya'da yaşamak istiyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya Kraliçesi Iskandariah: "Kapadokya'da yaşamak istiyorum"

17.08.2022 13:08
Malezya Kraliçesi Iskandariah: "Kapadokya'da yaşamak istiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kapadokya'ya hayran kaldığını ve Kapadokya'da yaşamak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kapadokya'ya hayran kaldığını ve Kapadokya'da yaşamak istediğini söyledi.

Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Nevşehir gezisine ilk olarak Göreme Açık Hava müzesi ile başladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile birlikte Kapadokya bölgesini gezen Kraliçe, Göreme Açık Hava Müzesini elektrikli nostaljik araç ile dolaştı.

Göreme Açık Hava Müzesinde bulunan kiliseleri gezen Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Kapadokya'ya hayran kaldığını ve burada peribacaları arasında yaşamak istediğini söyledi. Peribacaları çok hoşuna giden Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah gazetecilerin "Kapadokya'yı nasıl buldunuz?" sorusuna, "Tarihi olarak bilinen Kapadokya'yı daha öncede gezmek isterim. Ankara'ya çok yakın olduğu için bu gün Kapadokya'yı gezmek istedim. Hatta keyif yapmak için bir yer alıp, burada yaşamak istiyorum" dedi.

Kraliçe zaman zaman Göreme Açık Hava Müzesinde bulunan turistlere de el sallayarak selamlaştı.

(Asım Çapacı - İHA)

YORUMLAR
500
Malezya Kraliçesi Iskandariah: 'Kapadokya'da yaşamak istiyorum' Malezya Kraliçesi Iskandariah: 'Kapadokya'da yaşamak istiyorum' Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi
Kaynak: İHA

Kapadokya, Türkiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya Kraliçesi Iskandariah: 'Kapadokya'da yaşamak istiyorum' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:29 Adana'da ucuz halı izdihamı yaşanan mağaza ruhsatsız çıktı! Zabıta, mağazanın kapısına kilit vurdu
12:17 Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 14:07:44. #1.12#
SON DAKİKA: Malezya Kraliçesi Iskandariah: "Kapadokya'da yaşamak istiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement