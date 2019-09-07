Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, "Fırat'ın doğusunu bir kaç haftaya çözüm yoluna koyacağız.BM...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, "Fırat'ın doğusunu bir kaç haftaya çözüm yoluna koyacağız.BM...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, "Fırat'ın doğusunu bir kaç haftaya çözüm yoluna koyacağız.BM Genel Kurulu'nda Trump ile bunu konuşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, " Fırat'ın doğusunu bir kaç haftaya çözüm yoluna koyacağız.BM Genel Kurulu'nda Trump ile bunu konuşacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:42 Kaynak: İHA
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