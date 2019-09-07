Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, "Fırat'ın doğusunu bir kaç haftaya çözüm yoluna koyacağız.BM...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, "Fırat'ın doğusunu bir kaç haftaya çözüm yoluna koyacağız.BM Genel Kurulu'nda Trump ile bunu konuşacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:42 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, " Fırat'ın doğusunu bir kaç haftaya çözüm yoluna koyacağız.BM Genel Kurulu'nda Trump ile bunu konuşacağız" dedi. - ESKİŞEHİR
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