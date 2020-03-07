Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogˆan, 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogˆan, 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogˆan, 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogˆan, 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı
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