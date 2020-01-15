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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuruda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:58 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuruda bulundu." - ANKARA
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