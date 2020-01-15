Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: '100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuruda bulundu." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:58 Kaynak: İHA
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