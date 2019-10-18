Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "120 saat içinde teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "120 saat içinde teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak ve teröristler bölgeyi terk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "120 saat içinde teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak ve teröristler bölgeyi terk edecek. ABD, Salı akşamına kadar sözlerini tutarsa güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır. Aksi halde harekat kaldığı yerden çok daha kararlı şekilde devam edecektir" dedi. - İSTANBUL
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