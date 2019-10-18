Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "120 saat içinde teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '120 saat içinde teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "120 saat içinde teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "120 saat içinde teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak ve teröristler bölgeyi terk edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "120 saat içinde teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak ve teröristler bölgeyi terk edecek. ABD, Salı akşamına kadar sözlerini tutarsa güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır. Aksi halde harekat kaldığı yerden çok daha kararlı şekilde devam edecektir" dedi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netanyahu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil paylaşımı Son Dakika: Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek Son Dakika: Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:58:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "120 saat içinde teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]