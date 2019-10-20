Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : (120 saatlik süre ile ilgili)" Erdoğan: " Buna uyulduğu...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : (120 saatlik süre ile ilgili)" Erdoğan: " Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı takdirde, 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'na aynen bırakılan yerden devam ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:14 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : (120 saatlik süre ile ilgili)" Erdoğan: " Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı takdirde, 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'na aynen bırakılan yerden devam ediyoruz. Bunu Trump'ın gönderdiği heyete de söyledim"
"Şimdi tek tip paket (sigara) uygulamasına geçiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Mutabakata uyulmazsa operasyon devam eder YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek Suriye'deki Aşiretler'den Türkiye'ye çağrı: Münbiç ilçesinin kurtarılmasını istiyoruz