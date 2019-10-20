Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : (120 saatlik süre ile ilgili)" Erdoğan: " Buna uyulduğu...
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : (120 saatlik süre ile ilgili)' Erdoğan: ' Buna uyulduğu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : (120 saatlik süre ile ilgili)" Erdoğan: " Buna uyulduğu...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : (120 saatlik süre ile ilgili)" Erdoğan: " Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı takdirde, 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'na aynen bırakılan yerden devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : (120 saatlik süre ile ilgili)" Erdoğan: " Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı takdirde, 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'na aynen bırakılan yerden devam ediyoruz. Bunu Trump'ın gönderdiği heyete de söyledim"

"Şimdi tek tip paket (sigara) uygulamasına geçiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : (120 saatlik süre ile ilgili) Erdoğan: Buna uyulduğu...

Barış Pınarı Harekatı, Donald Trump, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:14 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Mutabakata uyulmazsa operasyon devam eder
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