Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : (120 saatlik süre ile ilgili)" Erdoğan: " Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı takdirde, 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'na aynen bırakılan yerden devam ediyoruz. Bunu Trump'ın gönderdiği heyete de söyledim"

"Şimdi tek tip paket (sigara) uygulamasına geçiyoruz"