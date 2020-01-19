Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nde alacağız"... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nde alacağız'... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nde alacağız"...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nde alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nde alacağız" dedi. - BERLİN

Recep Tayyip Erdoğan, Berlin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı
Zirve devam ederken Hafter'den küstah açıklama: Türkiye'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı'nın yapıldığı otelden ayrıldı Son dakika: Libya Konferansı sona erdi! Merkel ve Guterres alınan kararları açıklıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:49:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nde alacağız"... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]