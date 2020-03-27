Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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