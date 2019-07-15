Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Temmuz milletimize esaret boyunduruğu vurma çabalarının...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Temmuz milletimize esaret boyunduruğu vurma çabalarının farklı bir yöntemiydi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "15 Temmuz milletimize esaret boyunduruğu vurma çabalarının farklı bir yöntemiydi." - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik