Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 Temmuz gecesi şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan medya... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan medya...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan medya temsilcilerine kadar herkesin peşine düştüler.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan medya temsilcilerine kadar herkesin peşine düştüler. Bir tek kişi FETÖ'nün özel korumasına, ilgisine mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'cülerin tanklarıyla burun buruna gelen genel başkanın önünde tüm yollar açılmıştır" dedi. - ANKARA
Son Dakika CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 2023'e kimin kalacağına halk karar verecek