Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklından geçiremeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:26 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklından geçiremeyecektir." - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik