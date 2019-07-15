Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklından geçiremeyecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklından geçiremeyecektir." - İSTANBUL
Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:26 Kaynak: İHA
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