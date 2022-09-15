Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı

Soyer'den kendisine "Hadsiz, bunun babası da böyleydi" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt

Kurum'a "Asgari ücretli hem TOKİ taksidini hem kirasını nasıl ödeyecek?" diye soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

BAZI KURUMLARDAKİ GÖREVDE ALMA VE ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Müfettişliklerine Erkan Öncel, Yavuz Selim Can, Murat Dönmez, Burak Soytürk, Yunus Biçen ve Mehmet Burak Turan atandı.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyesi Uzman Doktor Emre Çıkaklıoğlu, Nöroloji Üyesi Profesör Doktor Ayhan Köksal ve Göğüs Hastalıkları Üyesi Uzman Doktor Özlem Saniye İçmeli görevden alındı. Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Beşinci Adli İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Doktor Caner Beşkoç atandı.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selahaattin Kuşhan görevlendirildi.

Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gökhan Umut görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne, Şırnak İl Müdürü Muzaffer Akçam atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan ise görevden alındı.

HAKİM VE SAVCILARIN GÖREVDE YÜKSELME KARARLARI

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Listede 49 hakim, 24 savcı ve 72 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

Ağustos 2022 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi. Listede ismi olmayanlar HSK'ye başvurabilecek. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek. HSK'nin bir başka kararında da 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2022 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı. Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar da 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak, durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.