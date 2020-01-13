Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
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