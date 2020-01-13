Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya 'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap geldi

"Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan