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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, kdv ve prim ödemelerini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, kdv ve prim ödemelerini 6 ay erteledik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, kdv ve prim ödemelerini 6 ay erteledik."
-"Kredi geri ödemelerini 90 günden 180 güne çıkararak takip sürelerini uzattık."
-"2 milyon üçyüzbin haneye daha yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara başladık."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:16 Kaynak: İHA
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