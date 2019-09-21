Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "20-30 kilometre derinlikteki bölge terörden arındırılmalı."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "20-30 kilometre derinlikteki bölge terörden arındırılmalı."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "20-30 kilometre derinlikteki bölge terörden arındırılmalı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "20-30 kilometre derinlikteki bölge terörden arındırılmalı." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
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