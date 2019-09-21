Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "20-30 kilometre derinlikteki bölge terörden arındırılmalı."
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "20-30 kilometre derinlikteki bölge terörden arındırılmalı."
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "20-30 kilometre derinlikteki bölge terörden arındırılmalı." - İSTANBUL
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