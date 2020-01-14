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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2011 yılında milletimize bu sözü verdik, adım adım dersimize...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2011 yılında milletimize bu sözü verdik, adım adım dersimize çalıştık. Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2011 yılında milletimize bu sözü verdik, adım adım dersimize çalıştık. Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık." - ANKARA
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