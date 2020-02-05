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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden çıktı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini doğrudan tehdit ettiği noktaya ulaştı. Suriye hükümetiyle 1998 yılında imzaladığımız Adana mutabakatı Türkiye'ye gerektiğinde teröristleri etkisiz hale getirmek için Suriye'de operasyon hakkı tanımaktadır" dedi. - ANKARA
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