Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden çıktı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini doğrudan tehdit ettiği noktaya ulaştı. Suriye hükümetiyle 1998 yılında imzaladığımız Adana mutabakatı Türkiye'ye gerektiğinde teröristleri etkisiz hale getirmek için Suriye'de operasyon hakkı tanımaktadır" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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