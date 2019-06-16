Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapatmıştık Hedef büyüttük....
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapatmıştık Hedef büyüttük. Bu yıl Mayıs ayı itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış durumda" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapatmıştık Hedef büyüttük. Bu yıl Mayıs ayı itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış durumda" dedi. - İSTANBUL
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