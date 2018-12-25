Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 Yılında 9 Ay Olarak Uyguladığımız Asgari Ücret Desteğini...
1 saat önce
IHAAW123052-SIY/25-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz" dedi.
IHAAW123052-SIY/25-12-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz" dedi. 25.12.2018 12: 30: 52 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:36 Kaynak: İHA
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