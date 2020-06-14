Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2020 ilk çeyrek büyüme rakamında yüzde 4,5 ile Türkiye'nin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2020 ilk çeyrek büyüme rakamında yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden ayrıştığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2020 ilk çeyrek büyüme rakamında yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden ayrıştığını görüyoruz. İtibarını yitirmiş kredi derecelendirme şirketlerinin açıklamalarını dikkate almıyoruz." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 02:45 Kaynak: İHA
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