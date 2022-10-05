Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katılım Finans Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katılım Finans Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge Açıklaması

05.10.2022 08:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katılım Finans Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2025 yıllarına ilişkin Katılım Finans Strateji Belgesi'ne yönelik genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2025 yıllarına ilişkin Katılım Finans Strateji Belgesi'ne yönelik genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Türkiye'de finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve finansal sistemin reel sektörü daha fazla desteklemesi kapsamında katılım finans sisteminin ruhuna uygun biçimde gelişmesi ve finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşmasının oldukça önemli olduğu bildirildi.

Katılım finans sisteminin risk paylaşımı, varlığa dayalılık ve ahlaki değerleri önceleyen yapısıyla ülkenin finansal bağımsızlığına, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin tesis edilmesine de önemli katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğu vurgulanan genelgede, katılım finansın gelişmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması ve kurumsal dönüşümün gerçekleştirmesi amacıyla çeşitli eylemlerin hayata geçirilmesinin gerektiği kaydedildi.

Finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşması amaçlandı

Genelgede, katılım finansın ilke ve prensiplerine uyumlu biçimde faaliyet göstermesi, çeşitli yapısal sorunlarına uygulanabilir ve gerçekçi çözümler üretilmesi ile finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülen Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının tamamlandığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"2022-2025 döneminde katılım finans çatısı altında yer alan tüm sektörleri kapsayan ve katılım finansı bir bütün olarak geliştirmeye yönelik yol haritasını içeren Katılım Finans Strateji Belgesi, Başkanlığın resmi internet sitesinde (www.cbfo.gov.tr) yayımlanacaktır. Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katılım Finans Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge Açıklaması - Son Dakika

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