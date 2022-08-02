2022 KPSS İddiaları İçin Devlet Denetleme Kurulu'na İnceleme Talimatı Veren Erdoğan: "Gerekli Adımlar İvedilikle Atılacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS sorularından bazılarının bir yayınevi tarafından daha önce yayınlandığı iddiaları üzerine Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. Erdoğan "Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS sorularından bazılarının bir yayınevi tarafından daha önce yayınlandığı iddiaları ile ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdiği bildirildi. İletişim Başkanlığı konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur."

Erdoğan da İletişim Başkanlığı'nın bu açıklamasını alıntılayarak, inceleme sonucuna göre gerekli adımların atılacağını bildirdi. Erdoğan'ın paylaşımı da şöyle:

"Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz."