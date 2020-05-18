Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" İSTANBUL(İHA)- Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
-"Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacak"
-"Cezaevlerinde yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirlerle haziran ayında yeniden başlatıyoruz. Açık cezaevinde bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır"
-"29 Mayıs Cuma günü, cuma namazıyla birlikte uygun camilerden başlayarak camileri ibadete açıyoruz" dedi.
-"Saat 19.19'da ülkemizde bütün stadyumlar ışıklandırılarak istiklal marşı okunacaktır. Bütün fertlerimizi evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz"