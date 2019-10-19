Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada,...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı silah ambargosu uygulayanlar Ruanda'da teröristlere silah yardımı yapmıştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada,..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, " Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı silah ambargosu uygulayanlar Ruanda'da teröristlere silah yardımı yapmıştı" dedi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:57 Kaynak: İHA
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