Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı silah ambargosu uygulayanlar Ruanda'da teröristlere silah yardımı yapmıştı" dedi. Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:57 Kaynak: İHA
TRT World Forum, küreselleşme temasıyla İstanbul'da başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abim" dediği Nuri Pakdil için Fatiha okuttu Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO savaşçısı yaralı