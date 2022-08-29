Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi Yaşananlar, Büyük Taarruz'a İlham Veren Sarsılmaz İradenin Kalplerde Halen Canlı Olduğunu Tekrar Göstermiştir - Son Dakika
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Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi Yaşananlar, Büyük Taarruz'a İlham Veren Sarsılmaz İradenin Kalplerde Halen Canlı Olduğunu Tekrar Göstermiştir

29.08.2022 13:45
Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi Yaşananlar, Büyük Taarruz'a İlham Veren Sarsılmaz İradenin Kalplerde Halen Canlı Olduğunu Tekrar Göstermiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, “15 Temmuz gecesi yaşananlar, Büyük Taarruz'a ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir. Türkiye, mazisinden aldığı güçle aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "15 Temmuz gecesi yaşananlar, Büyük Taarruz'a ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir. Türkiye, mazisinden aldığı güçle aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama yayınladığı mesajı yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Büyük Zafer'le birlikte, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır.

Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Büyük Taarruz'a ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir. Türkiye, mazisinden aldığı güçle aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Cumhuriyet'imizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır."

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi Yaşananlar, Büyük Taarruz'a İlham Veren Sarsılmaz İradenin Kalplerde Halen Canlı Olduğunu Tekrar Göstermiştir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi Yaşananlar, Büyük Taarruz'a İlham Veren Sarsılmaz İradenin Kalplerde Halen Canlı Olduğunu Tekrar Göstermiştir - Son Dakika
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