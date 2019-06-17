Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "31 Mart seçimlerinde yaşananlar CHP zihniyetinin İstanbul'u...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "31 Mart seçimlerinde yaşananlar CHP zihniyetinin İstanbul'u almak için neler yapabileceğini çok net göstermiştir.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:48 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "31 Mart seçimlerinde yaşananlar CHP zihniyetinin İstanbul
'u almak için neler yapabileceğini çok net göstermiştir." - İSTANBUL
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