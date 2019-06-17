Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "31 Mart seçimlerinde yaşananlar CHP zihniyetinin İstanbul'u...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "31 Mart seçimlerinde yaşananlar CHP zihniyetinin İstanbul'u...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "31 Mart seçimlerinde yaşananlar CHP zihniyetinin İstanbul'u almak için neler yapabileceğini çok net göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "31 Mart seçimlerinde yaşananlar CHP zihniyetinin İstanbul'u almak için neler yapabileceğini çok net göstermiştir." - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:48 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika
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