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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "36 şehit verdiğimiz 27 Şubat'taki saldırının ardından...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "36 şehit verdiğimiz 27 Şubat'taki saldırının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere sınırlarımızı açma kararı aldık.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "36 şehit verdiğimiz 27 Şubat'taki saldırının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere sınırlarımızı açma kararı aldık. Bu uluslararası hukuka uygun. Bugün mültecilere sınırlarını kapatan, onları döverek, hatta vurarak geri göndermeye çalışan her Avrupa ülkesi İnsan Hakları Beyannamesini çiğnemektedir. Bunun en büyük örneğini de Yunanistan sergilemektedir. Mültecileri ülkesine sokmamak için her türlü yolu deneyen Yunanlı, bir gün kendisinin de buna ihtiyacı olacağını bilmeli" dedi. - ANKARA
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