Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı dolayısıyla bulunduğu İznik'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı dolayısıyla bulunduğu İznik'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı nedeniyle bulunduğu Bursa'nın İznik ilçesinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi."